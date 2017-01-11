Тиллерсон считает возможным признание США Крыма частью России

США могут признать присоединение Крыма к РФ при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины, заявил Рекс Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря.

В ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, посвященным рассмотрению кандидатуры Тиллерсона, один из сенаторов спросил его, считает ли Тиллерсон, что "США никогда не должны признать законность аннексии Крыма, как это было с балтийскими республиками".

"Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", — сказал Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к РФ.