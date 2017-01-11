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11.01.2017 22:09

Москва примет первый этап Кубка мира по плаванию 2017 года

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2017 года пройдет в начале августа в Москве, сообщается в официальном пресс-релизе Международной федерации плавания (FINA).

Напомним, что накануне национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

Как сообщается, этап Кубка мира в Москве пройдет со 2 по 3 августа 2017 года.

Источник: Р-спорт


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