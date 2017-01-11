Тиллерсон: Действия США на Ближнем Востоке не достиги своей цели

Кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что действия США в последние 10 лет по смене режимов не достигли своей цели и не сделали Ближний Восток более спокойным регионом.

"Действия США по смене режимов в последнюю декаду не принесли желаемых результатов. Чего мы достигли в Ираке, стал ли регион спокойней?… По Ливии, я думаю, что это было провальным решением сменить режим там", — сказал он, отвечая на вопросы в рамках слушаний сената по утверждению его кандидатуры.

Также он поставил под вопрос необходимость смены режима в Сирии и ее возможные последствия.

Тиллерсон добавил, что в этом вопросе нужно действовать с холодной головой, в первую очередь нужно защищать граждан США, а потом думать об американских ценностях для других стран, передает РИА Новости.

Напомним, что бизнесмен Рекс Тиллерсон, глава компании ExxonMobil награждён российским орденом Дружбы в 2012 году.