Три человека насмерть отравились стеклоочистителем в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трех человек. Они лежали в заброшенном доме на набережной Смоленки, 10. С ними соседствовал недопитый стеклоочиститель.

Как уже сообщала «Фонтанка» , тела обнаженной женщины и двух мужчин на Смоленке начали последовательно находить с вечера 9 января. От изучения объеденных грызунами конечностей криминалистов отвлекла пятилитровая бутылка с надписью «Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз». В ней плескались остатки розового цвета.

По данным нашего издания, сегодня, 11 января, Следственный комитет Василеостровского района возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть трех человек» (санкция до 10 лет).

Скорее всего, василеостровские следователи уверены, что стеклоочиститель был продан не под видом напитка, и ныне покойные делали осознанный выбор, приобретая пять литров спиртосодержащей жидкости за 150 рублей. Уголовная квалификация трагедии, очевидно, связана с событиями в Иркутской области. В препарате для очистки ванн «Боярышник», которым насмерть отравились почти восемьдесят человек, нашли метиловый спирт. По российскому законодательству его запрещено использовать при изготовлении жидкостей, предназначение которых по умолчанию исключает употребление в пищевых целях.

Как следует из открытых источников, оптовые поставщики «Деда Мороза» в Петербурге в своих аннотациях к продукции подчеркивают, что стеклоомывающая жидкость производится из этилового или его промышленного аналога – изопропилового.

По данным «Фонтанки», у СК еще нет информации, что в таре с этикеткой «Дед Мороз» находилась содержащая метил жидкость. Уголовное дело возбуждено, вероятно, для скорейшего проведения экспертизы.