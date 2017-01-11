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11.01.2017 21:14

Тиллерсон: США защитят балтийские страны от России

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что будет действовать в рамках правил НАТО, если РФ будет использовать пример поведения в Крыму в балтийских странах.

"Мы будем действовать в рамках статьи 5 устава НАТО (о защите членов НАТО) и, если НАТО в результате консенсуса примет решение использовать статью 5, мы будем следовать этому решению", — ответил он на в рамках слушаний по его кандидатуре в сенате на вопрос о том, как будет действовать США, если РФ будет использовать "поведение с Крымом в Латвии, Литве или Эстонии". Об этом пишет РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 после референдума. После этого США и ЕС ввели антироссийские санкции, которые действуют до сих пор. Напомним, что бизнесмен Рекс Тиллерсон, глава компании ExxonMobil награждён российским орденом Дружбы в 2012 году.


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