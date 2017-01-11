Пожар в доходном доме на Литейном потушили

Пожарные потушили огонь на втором этаже построенного в конце 19-го века доходного дома Императорского человеколюбивого общества. Пострадавших нет.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Литейном, 31 поступил 11 января в 18:15. С огнем удалось справиться через полтора часа силами 26 человек и шести единиц техники. По данным спасателей, горели 20 квадратных метров перекрытий между первым и вторым этажами. Из дома эвакуировали десять жильцов. По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.