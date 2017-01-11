Казаков отправили на фронт борьбы с нелегальной торговлей в Купчино

Жалобы жителей Купчино на бойкую торговлю в переходе метро привели к тому, что проблемой займутся не только полиция и чиновники, но и казаки.

Как сообщает ресурс «Новости Купчино» 11 января, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга придумали новые меры по борьбе с нелегальной торговлей в переходе станции «Купчино». Об этом говорится в ответном письме чиновников на обращение депутата петербургского ЗакСа Оксаны Дмитриевой, сделанное по просьбам жителей Купчино. В нем чиновники сообщили, что данная территория находится под надзором управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях. За 2016 год сотрудники управления составили 212 протоколов за нарушение правил торговли и выписали штрафов на 764 тысячи рублей. Так как это не привело ни к ощутимым результатам, то в комитете решили, что теперь к рейдам полиции и чиновников присоединятся и казаки. После чего к борьбе с нелегальными торговцами привлекли «Северо-западный округ союза казаков РФ».

Как будут проводить рейды есаулы и атаманы – неизвестно, но жители сообщают, что в последние дни торговцы из перехода станции «Купчино» внезапно пропали.