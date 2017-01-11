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12.01.2017 11:26
13 Комментариев

«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день

640 богослужений в год, а в будни сюда приходит не более 15 верующих, — об этом «Фонтанке» рассказал руководитель службы приема посетителей ГМП «Исаакиевский собор» Александр Арютин.
«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Таков график, установленный соглашением между Санкт-Петербургской епархией и директором ГМЗ «Исаакиевский собор» Николаем Буровым. Чем живет Исаакиевский собор по средам, когда для посещения открыта только колоннада, — смотрите в репортаже «Фонтанки».

По воскресеньям на службу собирается около 100 верующих, но в будние дни – не более 15 человек. Православные имеют возможность войти в собор, не покупая билет, через северный вход.

Если Исаакиевский собор будет передан церкви, под угрозой исчезновения окажутся музейные программы для инвалидов, которые сейчас бесплатны за счет того, что ГМЗ «Исаакиевский собор» создает доступную среду на заработанные музеем средства. Для школьников есть абонементы на православную тематику. Одна лекция, скажем, о роли иконы и песнопений в богослужении обойдется по такому абонементу в 30 рублей.

В выходные дни, по средам, собор не пустует — здесь активно работают реставраторы, в эти же дни музей принимает экскурсионные группы из особых посетителей - с ограниченными возможностями. Пока в социальных сетях ломаются копья на известную тему, сотрудники музея подготовили к запуску новый экскурсионный маршрут для слепых. Получив аудиогид и специальную схему собора с выпуклым рисунком, незрячий посетитель может самостоятельно исследовать главный храм Петербурга.

Доцент кафедры общей специальной психологи Института специальной педагогики и психологии им. Валленберга Ия Ростомашвили, которую пригласили в качестве эксперта для тестирования маршрута, дала ему самую высокую оценку. «Если Исаакиевский собор будет передан церкви, боюсь, уникальные программы музея для инвалидов перестанут существовать, – сказала Ия Ростомашвили «Фонтанке». – Потому что это социокультурная адаптация инвалидов, которой церковь обычно не занимается».

9 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил, что решение о передаче Исаакиевского собора Церкви принято. Ранее обращение Санкт-Петербургской епархии с просьбой передать собор было отклонено городским правительством. Осенью 2015 года Смольный ссылался, в том числе, на экономические причины.


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комментарии пользователей (13)
Яната
12 января 2017 г. 13:56
amillaria: ??? Перечитайте, пожалуйста, то что написали. Вы явно ошибаетесь. Или шутите.
Buka
12 января 2017 г. 13:43
amillaria: ??? то есть карта Яндеск тоже врет с названием? и вики? https://ru.wikipedia.org/wiki/Исаакиевский_собор
Пень
12 января 2017 г. 13:33
666999:
а мужчин...
Мужчины сами не ходят...
Пень
12 января 2017 г. 13:32
666999: Заладили одно и то же! В мечеть женщин вообще не пускают, только на балкон с решеткой, но что то это обстоятельство мало кого заботит.
amillaria
12 января 2017 г. 13:15
Потому что это социокультурная адаптация инвалидов, которой церковь обычно не занимается
хех... аккуратно даете пас оппоненту? ну, и получите сейчас заверения от РПЦ, что они ни одну из программ по МГН не прикроют, а еще и добавят! ищите в экономической составляющей — это продуктивней...
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