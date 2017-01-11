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11.01.2017 20:02

Одиннадцать петербуржцев попали за границу в Новый год через мобильные пункты приставов в Пулково

В новогодние праздники одиннадцать петербуржцев смогли оперативно снять запрет и вылететь за границу, воспользовавшись услугами мобильных пунктов судебных приставов в Пулково.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу 11 января, акция судебных приставов в Пулково помогла одиннадцати должникам не остаться без новогодних туров. На протяжении всех праздников в Пулково круглосуточно работали мобильные пункты, в которых можно было получить консультацию и узнать о наличии задолженности. Кроме того, те, кто расплатился с долгами в предновогодние и праздничные дни, смогли на месте снять запрет на выезд из РФ. В ведомстве планируют организовать такие пункты в Пулково на постоянной основе.

Судебные приставы отметили, что за 2016 год в стоп-лист на выезд за пределы страны попали 30 тысяч петербуржцев, а по итогам года количество ограничений выросло на 30%. Эффективность запрета на выезд из РФ подтверждают три миллиарда долгов, которые взыскали приставы благодаря этой мере.


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