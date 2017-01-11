Трамп признал участие России в кибератаках на США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что именно Россия скорее всего стоит за взломом сервера Национального комитета демократов, но не исключил, что другие страны также могут предпринять подобные действия, сообщает C-SPAN.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая проходит в Нью-Йорке в «Трамп-тауэр».
«Что касается взлома, я думаю, это была Россия. Но нам нужно следить и за другими странами, в других странах тоже есть хакеры», — сказал он.
Трамп подчеркнул, что среди подобных стран может быть в том числе Китай.
Пресс-конференция Трампа началась с заявлений относительно появившейся информации о компромате на избранного президента США.
Источник: «Газета.Ru»