Трамп: Я стану величайшим создателем рабочих мест

В ходе своей пресс-конференции в качестве избранного президента Дональд Трамп заявил, что планирует создать максимально возможное количество рабочих мест в качестве главы государства.

«Многие мне сказали, что я стану величайшим создателем рабочих мест, кого когда-либо породил Господь», — сказал он.

Пресс-конференция Трампа началась с заявлений о компромате на избранного президента США. Представитель Трампа в начале пресс-конференции назвал информацию в СМИ не соответствующей действительности. Трамп поблагодарил те СМИ, которые не обратили внимания на эту «утку» и не стали ее распространять.

На пресс-конференцию Трамп пришел в сопровождении дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера.