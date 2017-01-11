Ливийская пресса сообщает о визите в Тобрук начальника российского Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов прибыл в Тобрук для встречи с ливийским главнокомандующим Халифой Хафтаром, сообщает сайт libyanexpress.com.

Ссылаясь на местных журналистов, сайт предполагает, что встреча является частью переговоров о возможности участия российских Вооруженных сил в будущих действиях Хафтара против террористов в рамках операции «Достоинство Ливии».

Напомним, что Халифа Хафтар посетил Москву с официальным визитом 27 ноября 2016 года и провел переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Сотрудники ливийской гражданской авиации подтвердили libyanexpress.com информацию о том, что ВМФ России предупредил ливийскую сторону о полетах своей авиации в районе над городом Сирт в ливийских территориальных водах. Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что, согласно уведомлению, российские военно-морские силы предполагали проводить учения в ливийских водах ежедневно с 06:00 до 17:00 с 8 по 11 января.