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11.01.2017 19:47
34 Комментариев

У единороссов прорезался голос перед «исаакиевским протестом»

Партия власти заставила говорить о пользе передачи Исаакиевского собора РПЦ даже тех своих представителей, кто обычно молчит. Тем временем в городе формируется штаб протеста.
У единороссов прорезался голос перед «исаакиевским протестом»
Александр Петросян/Коммерсантъ

В ЗакСе начали процесс формирования протестной коалиции в защиту музея в здании Исаакиевского собора. На совместные действия согласились представители партий «Яблоко», «Партии Роста» и «Справедливой России», ранее враждовавших друг с другом. К оргкомитету также присоединились представители «Открытой России», движения «Весна» и различные демократические оппозиционные объединения. Единороссы решили ответить тоже многоголосьем.

«Что касается призывов нарушить закон, отказать в передаче собора церкви, то это провокационные заявления, направленные, в том числе, и на разжигание религиозной розни. Мы обязаны соблюдать законодательство, и будем его соблюдать», – заявил через пресс-службу спикер ЗакСа Вячеслав Макаров буквально за час до встречи представителей трех оппозиционных фракций, решивших добиваться сохранения музея в здании Исаакиевского собора и отказа в передаче помещения храма в пользование РПЦ.

За день до этого, 10 января, Георгий Полтавченко подтвердил информацию «Фонтанки» о том, что один из главных соборов Петербурга и одновременно помещение самого доходного музея России будет передано в пользование РПЦ. «Вопрос решен», – заявил губернатор в коридоре Смольного, остановившим его журналистам. 

Эта безапелляционность смутила петербургскую общественность. «Господа, вот просто дико нажигает, аж кушать не могу! Где и когда народный сход против наглого заявления Полтавченко про то, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ "уже решен"? Я что- то пропустила? Сижу, рисую плакат – куда нести?», – написала главный редактор «Новой газеты» Диана Качалова в Facebook. Ей ответил депутат ЗакСа, яблочник Борис Вишневский: «Завтра в ЗакСе собирается группа депутатов (мы с Амосовым, Резник, Ковалев), будем планировать общие действия. Митинг – обязательно. Но не только. Сообщим».

Так и произошло. Днем, 11 января, оппозиционные политики, еще несколько месяцев назад, в период выборов, выливавшие друг на друга ушаты грязи, договорились о коалиции. 

«РПЦ просто позарилась на деньги. Этот музей мог кормить себя и другие культурные учреждения. А теперь 800 млн рублей будут уходить вникуда. Мы не будем ничего знать об их отчетности, не будет налогооблажения. Может быть священники на них «мерседесы» будут покупать?» – заявил «Фонтанке» эсер Алексей Ковалев.

Борис Вишневский добавил, что в пятницу представители трех фракций устроят большой оргкомитет на ступенях Исаакиевского собора, чтобы посоветоваться с другими общественными силами, как действовать дальше. По словам Максима Резника, после пятничного схода планируется организовать согласованный митинг, также парламентарий, не смотря на то, что коллеги его активно не поддержали, будет настаивать на отставке губернатора, принявшего такое решение.  

Пока договаривались депутаты, движение «Весна» повесило на колоннаде Исаакиевского собора баннер «Не РПЦ», он провисел 3 минуты. А движение «Открытая Россия» сделало заявление: «Мы, «Открытая Россия» в Санкт-Петербурге, просим представителей исполнительной власти и Церкви отказаться от необдуманных шагов и не передавать Исаакиевский Собор в управление РПЦ. Дискуссионное решение губернатора уже создало очаг напряжения в Санкт-Петербурге. В обществе провоцируется совершенно искусственный конфликт. Мы призываем власти города пересмотреть ошибочное решение, вызвавшее недовольство петербуржцев».

Кроме того, активист Федор Горожанко запустил сайт по сбору подписей, одновременно автографы продолжают собирать различные оппозиционные деятели на платформе change.org.

Несмотря на то, что действия протестующих пока сложно назвать масштабными, намерения у них именно такие: Борис Вишневский и Максим Резник заявили о желании развернуть кампанию наподобие той, что была во время обсуждения строительства «Охта Центра». «Тогда тоже было все решено, а мы добились, что строительство перенесли», – отмечают депутаты.

Сложно сказать, кого или чего испугались представители власти: дружного строя оппозиционеров или вышедших в топы обсуждений новости об Исаакиевском соборе, но ряд чиновников Смольного 11 января сообщили «Фонтанке», что им запретили высказываться против передачи храма под угрозой увольнения. 

В РПЦ уже публично посоветовали не устраивать «революций». 

А «Единая Россия» решила забомбить журналистов комментариями депутатов ЗакСа, большая часть которых на заседаниях еще ни разу не выходила на трибуну.

Например, партия власти предложила СМИ комментарий Константина Чебыкина: «Считаю, что раздувание искусственных негативных эмоций вокруг данного события не являет собой мнение большинства верующих жителей Санкт-Петербурга. Попытки оказать противодействие в передаче православного собора в ведение Русской православной церкви могут вызвать только недоумение. Неужели, по их мнению, эпоха, когда в храмах размещалось все, что угодно, ещё не закончена?».

Высказался и пенсионер Борис Ивченко, прославившийся судом с телеканалом «Дождь». «Считаю, что мы должны гордиться тем, что являемся участниками настоящего исторического момента, когда российская духовность вновь возрождается».

«В адрес органов исполнительной и законодательной власти неоднократно поступали предложения от граждан обеспечить свободный доступ верующим и паломникам в собор, который на сегодняшний день является крупнейшим православным храмом в Санкт-Петербурге», – цитирует сайт «Единой России» вице-спикера Анатолия Дроздова, которому после перепалки с журналистом «Новой газеты» партийное руководство не рекомендовало давать какие-либо комментарии СМИ.

«Исаакиевский собор будет открыт для всех без исключения. Наша задача – не допустить разжигания религиозной розни и пресекать все попытки спекуляций на эту тему. Мы должны уважать и соблюдать закон», – заявил обычно молчаливый экс-глава Петроградского района Юрий Гладунов. 

Таких комментариев можно найти еще пять на сайте «Единой России» (от Виталия Милонова, Александра Тетердинко, Сергея Купченко, Галины Назаровой и Романа Коваля).

Сами единороссы, впрочем, настаивают – дело не в поставленной задаче предотвратить народные волнения в связи с передачей Исаакиевского собора Церкви, а в том, что они не могли промолчать.

Напомним, что на возвращении Исаакиевского собора РПЦ, согласно закону о реституции, начали настаивать в петербургской митрополии одновременно с переходом в Северную столицу из Мордовии митрополита Варсонофия. В борьбе за храм архиепископа и приехавших с ним священников еще в 2015-м году поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Губернатор Георгий Полтавченко, один из основателей Афонского общества, противился передаче храма Церкви. "В случае передачи собора в пользование СПб епархии все расходы по его содержанию, реставрации и охране лягут на собственника — город Санкт-Петербург, что повлечет за собой сокращение финансирования социально значимых статей бюджета города. В сегодняшней экономической ситуации эти дополнительные траты в бюджете города не предусмотрены», – объяснял тогда решение об отказе пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (34)
лукницкий
11 января 2017 г. 21:40
Савва Морозов:
Никогда, данные оппози, не выйдут без своих, прогнивших знамён и реклам
Полностью согласна с мнением ув. rybalkа по поводу митингов. http://blog.fontanka.ru/posts/209888/#cmt-8006228
Grabber
11 января 2017 г. 21:26
Циник: Правильно делали в старое доброе советское время, всех попов мочили рядышком с их церквами, гадов ползучих ... :-((( Сталина и Ленина на эту поханую рпц нет жаль очень ... :-(((
Савва Морозов
11 января 2017 г. 21:14
ln: Смеяться или плакать: "...Коммунисты города свою позицию по вопросу передачи федеральных памятников культуры, в частности, Исаакиевского собора определили еще в августе 2015 года, сразу после обращения Русской Православной Церкви к светским властям с просьбой о передаче ей в пользование ряда федеральных памятников культуры... ...Несомненно, сохранение исторического облика собора как культурного объекта мирового уровня возможно лишь с привлечением государственных средств." Первый секретарь Комитета Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга О.А. Ходунова. http://www.cprfspb.ru/16483.html
simak
11 января 2017 г. 21:10
Мартин Боруля: Да, Церковь всю дорогу зашибает бабло на похоронах. При каждом МОРГ есть часовня, но не каждая часовня имеет право отпевать. Это бизнес, есть бизнесмены надевшие рясы — самосвяты, есть попы отлучённые — раскольники. По МОРГ СПб было разослано письмо от Санкт-Петербургской епархии в котором запрещается отпевание при МОРГ, если нет благословления Санкт-Петербургской Митрополии. Продаются 7 предметов: разрешительная молитва инока, венчик, иконка в руку, крест в руку, крест нательный, иконка, 4 свечи. После процедуры выдаётся мешочек с землёй который надо будет высыпать крестообразно на могилу. Перед отпеванием решается вопрос с "преданием земле". Если "предают земле" в часовне, то гроб закрывается и больше не открывается. Если на кладбище, то надо оплачивать извоз священника, либо выполнить его функцию самостоятельно. Стоимость отпевания в 2012 году была 4500 руб. (без чеков). Сейчас, конечно дороже. А гонения Ленин на церковь не устраивал. Он не любил попов. По богословию у него была 5, он закончил гимназию с золотой медалью. И поместный поп советовал его отцу пороть сына по четвергам. Просто так, чтобы уважал. А отец Ульянов отказывался. За это Владимир Ульянов и не любил попов. Но и только.
Циник
11 января 2017 г. 21:07
ln: Гена давно уже с ГБшниками на перегонки целует перста Гундяеву.
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