Контрольно-счетная палата снова пытается засудить «Петербургский метрополитен»

Санкт-Петербургская Контрольно-счетная палата подала кассацию на решение Арбитражного суда, который ранее отменил представление о взыскании с ГУП «Петербургский метрополитен» 466 млн рублей.

Как сообщает электронный портал арбитражных дел, речь идет о тяжбе, которая тянется с конца 2014 года. Инспекторы в ходе проверки пришли к выводу, что ГУП «Петербургский метрополитен» незаконно освободил инвестора наземного вестибюля «Адмиралтейской» – ЗАО «СоветниК» – от оплаты работ по обустройству фундамента здания. Ущерб они оценили в 466 млн рублей.

В июле 2016 года «подземка» попыталась оспорить представление аудиторов, однако петербургский суд отказал в этом требовании. Зато Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 11 ноября все-таки принял сторону метрополитена и освободил его от уплаты 466 млн рублей. Теперь Контрольно-счетная палата сделала свой ход и через кассацию пытается отменить предыдущее решение суда (уложившись в максимальный отведенный для этого двухмесячный срок).