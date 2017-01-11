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11.01.2017 19:21
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«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января

Директор Исаакиевского собора Николай Буров устал, а Церковь ждет субсидий от Петербурга на содержание своего нового собора. Ресторанная критика «Фонтанки» начинается с туалета. Петербуржцев ждет волна увольнений — что не мешает им недальновидно обижать бездомных в морозы.

Директор Музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров — одной ногой на пенсии. Но мы его все равно любим. Теперь самый важный вопрос — что будет с 400 сотрудниками музея после передачи Исаакия РПЦ и где окажется тот самый маятник Фуко.

Глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что поддержание в надлежащем состоянии Исаакиевского собора может осуществляться за счет городских субсидий. Потому что это объект ЮНЕСКО. Нет, ну а что такого?

А спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что исполнение закона о реституции – это желание сотен тысяч верующих, а призывы не отдавать собор – провокация.

Проект частного автобусного парка на севере Петербурга, поддержанный Смольным, под вопросом. Оказалось, что он противоречит законодательству. Инвестор попался ответственный — раз такое дело, он готов править российские законы.

Пока бизнесмены вкладываются в отечественный транспорт деньгами, полицейские готовы поделиться с зарубежными коллегами знаниями. Оказывается, они знают, как бороться с наркомафией, но расскажут об этом студентам в Никарагуа.

Так как вопрос с картелями для России уже решен, можно было бы обратить полицейский взор в сторону персональных данных, которые разве что молочными реками не текут вдоль строгих берегов официальных сайтов государственных структур. Новое расследование «Фонтанки» в исполнении Дениса Короткова.

Писатели исключили из Русского ПЕН-центра одного из создателей «Диссернета» и проекта «Последний адрес» Сергея Пархоменко. С формулировкой «за враждебную деятельность». Потому что он высказывал свои политические взгляды и политические убеждения, а «это навлекло на центр гонения». «А мы ведь хотим уйти как можно дальше от политики – и как можно ближе к свободе слова», – заявил один из гонителей. Мастера слова. Восьмидесятый уровень. Кстати, какой нынче год?

«Фонтанка» начинает пристрастный рассказ о ресторанах и кафе нашего города. Ресторанная критика у нас начинается с туалета нашумевшего кафе «Бейрут». В целом кафе оказалось на любителя, но вполне съедобным.

Палатку для ночного обогрева бездомных на улице Академика Лебедева жители ближайшего дома заставили переехать. Их не устроило такое соседство, даже несмотря на то, что «Ночлежка», установившая палатку, следила за порядком и убирала мусор.

В первом квартале 2017 года в Петербурге будут уволены 5 тысяч 905 человек. Только Сбербанк планирует сократить в ближайшие три месяца почти 500 человек.

Так что, дорогие земляки, не надо гонять бездомных из теплой палатки под своими окнами. В нынешних реалиях это как-то недальновидно. Никто не может гарантировать, что вы по нужную сторону стекла навсегда.

А о том, что будет не только с нами, но и с рублем после того, как иссякнет Резервный фонд, мы спросили у финансистов и услышали, что Карфаген должен быть разрушен.


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