S&P направило в Банк России документы для регистрации филиала в России

Представители международного рейтингового агентства Standard & Poor's направили в Банк России документы, необходимые для регистрации российского филиала, передает РИА «Новости».

«28 декабря 2016 года мы направили пакет документов, необходимых для регистрации филиала компании, в Банк России. Документы в настоящий момент находятся на рассмотрении у регулятора», — рассказали в агентстве.

Банк России планирует отказаться от использования кредитных рейтингов агентств, которые не были включены в реестр аккредитованных, с 1 июля 2017 года.