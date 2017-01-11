Только пять коллекторских агентств Петербурга заявились в официальный реестр

Приставы Петербурга к началу 2017 года получили только пять заявок от коллекторских организаций о включении в государственный реестр компаний, имеющих права требовать с граждан возврат долгов.

Данные об этом опубликованы на сайте УФССП по Петербургу. В ведомстве сообщили, что рассматривать заявки будут 20 дней и по результатам выдадут агентствам соответствующие свидетельства.

Надзор за коллекторами приставам перешел благодаря указу президента РФ от 15 декабря 2016 года. Согласно документу, ФССП должна сформировать реестр, что позволит остаться на рынке этих услуг только лицензированным компаниям. Их деятельность с января 2017 года регламентируется вступившим в силу законом «О коллекторской деятельности».

Официальный статус в России к началу 2017 года уже успели получить десять компаний. Еще 31 заявка находится на рассмотрении.

Приставы напоминают, что оставшиеся в тени коллекторские агентства могут получить штраф до двух миллионов, а физлица – до 500 тысяч.