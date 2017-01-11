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11.01.2017 18:57
5 Комментариев

Последняя капля Резервного фонда

Что будет с дефицитным бюджетом и стремительно тающими суверенными фондами страны? Главных сценариев два - один плохой, второй - невыполнимый.
Последняя капля Резервного фонда
Елена Кенунен/Интерпресс

Свежие данные Минфина о расходовании средств Резервного фонда экономисты воспринимают как «сводки с фронта».  Практически  опустевшая кубышка  страны  в  период глубокого бюджетного кризиса уже в середине 2017 года может закончиться девальвацией рубля.  У правительства есть еще несколько вариантов, чтобы  срочно исправить ситуацию, но все они, кроме одного, все равно приведут к обнищанию населения.   

Суверенные фонды России – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) – могут быть исчерпаны в ближайшие  годы.  Ранее Минфин прогнозировал, что Резервный фонд, в котором теперь осталось 972,13 млрд рублей, иссякнет уже в 2017 году.   

Справка: Резервный фонд страны в 2016 году несколько раз использовался для покрытия дефицита федерального бюджета. В  начале минувшего года  объем  фонда составлял 3,64 трлн рублей, Минфин в течение года планировал потратить из него 2,14 трлн рублей. Так и случилось: по состоянию на 1 января 2017 года объем фонда составил  972,13 млрд рублей.  Как сообщает РБК, только за декабрь  2016 года Минфин  продал Центробанку  часть валюты из Резервного фонда за 966,9 млрд рублей. Свободные средства  Фонда национального состояния на покрытие дефицита  в 2016 году не тратились, но из-за курсовой разницы объем ФНБ сократился на  270 млрд  рублей. Сейчас «подушка» ФНБ  – 4,36 трлн рублей.

Скорость, с которой  при нынешней экономической конъюнктуре  запасы России тратятся на покрытие бюджетного дефицита,  вынудит  правительство  принимать  срочные меры. В этом уверены все эксперты, опрошенные «Фонтанкой». Специалисты сходятся во мнении, что у руководства страны есть несколько «реанимационных» инструментов.   

Самые простые из них – это ужесточение налоговой политики (значит,  повышение налогов для россиян), сокращение расходов  федерального бюджета  (дальнейшая заморозка бюджетных трат, в том числе и в социальном блоке) и увеличение внешнего долга (заимствование извне). Сложный путь – структурные экономические реформы, которые оживят инвесторов (в том числе зарубежных), что в итоге  приведет к  подъему ВВП страны.

Но есть  еще один вариант, и он самый вероятный. Это девальвация рубля.  И на сознательное снижение курса национальной валюты правительство РФ может решиться уже в середине  2017 года.

«Если бюджету не хватает долларов, то  девальвация  – это технически самый простой вариант выравнивания федерального бюджета. Мы частично пережили это  в декабре 2014 года. Это самый плохой сценарий, который, соответственно, приведет к обнищанию населения», – говорит  финансовый эксперт  Константин Селянин.

По его прогнозу, решение  правительству  придется принимать уже  в середине 2017 года, когда станут  понятны бюджетные параметры-2017 и, возможно, будут обновлены планы Минфина на деньги Резервного фонда. Российский экономист, аналитик  Михаил Хазин не исключает  девальвацию  в  2017 году, но по его прогнозу  временные рамки краха  могут  расшириться: 2017 – 2019 годы.

Декан школы экономики и менеджмента, профессор НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург Елена Рогова уточняет:  вариант девальвации  действительно существует,  но на  окончательное решение правительства  будет влиять множество факторов.  «В первую очередь ситуация будет зависеть от цен на нефть. Если недавняя договоренность о  сокращении добычи нефти удержит  нынешние котировки,  то  это поможет наполнить бюджет и не прибегать к другим мерам, в том числе не трогать деньги Резервного фонда.  Более того, появится  и возможность пополнения  суверенных фондов. Другой вопрос, как  в ближайшем будущем будут тратиться деньги», – говорит Рогова.

Эксперт напоминает, что впереди нас ждут президентские выборы, нужно сохранять  социальные обязательства.  «Более того, наверняка перед главной выборной  кампанией страны будут даны новые поручения социального характера.  Это значит, что для покрытия бюджетного дефицита вновь будут  тратиться деньги Резервного фонда. То есть, с одной стороны, есть тенденция, что цены на нефть не будут так сильно падать, как это было в 2015 – 2016 годах, с другой стороны – вряд ли  сократится дефицит бюджета» , – резюмирует  Рогова.

Константин Селянин оценивает вероятность  применения других инструментов, которые  правительство может использовать для покрытия кассового разрыва в государственной казне.  Заимствование  денег на  внешнем рынке эксперт считает не опасным для страны (внешний долг России  на данный момент невелик – ниже 5 процентов ВВП). Но пополнение бюджета за счет внешнего заимствования в условиях действующих в отношении России санкций проблематично.  «И если даже сложная  внешнеполитическая обстановка не помешает стране занять денег, то это опасный путь.  И это тоже латание дыр –  кратковременный выигрыш, а деньги придется отдавать будущим поколениям. К тому же  внешняя долговая нагрузка опасна для национальной валюты, делая ее уязвимой к спекулятивным атакам», – считает Селянин.   

Вскрывать еще одну кубышку – ФНБ – также стратегически неверно. Эти средства нельзя «распылять» на сиюминутные нужды, деньги ФНБ должны «отработать» свое  предназначение – улучшать благосостояние страны  за счет запуска крупных инфраструктурных объектов. 

Ужесточение фискальной политики  поможет пополнить федеральный бюджет, но, вероятно, не в текущем году.  Президент и российский кабмин обещали в 2017 году  мораторий на усиление налогового бремени. Что власти предпримут в 2018 году  – пока вопрос, но не исключено введение  давно обсуждаемой  прогрессивной шкалы налогообложения.  «Но налоги уже давно повышаются и будут расти дальше», – напоминает Хазин.

Последние два года экономисты  дружно и иногда в жесткой риторике  обвиняли правительство страны в том, что у России нет экономического курса  и  отечественная экономика  «серфингует» из кризиса в кризис из-за отсутствия  структурных экономических реформ.  В интервью «Фонтанке»  биржевой эксперт, член Столыпинского клуба и член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский говорил о том, что все экономические процессы  отданы  на растерзание  элитарной верхушке, которая «на фоне истощения кормовой» базы начала делить последние активы.

Константин Селянин напоминает, что придется сделать федеральным чиновникам, если Кремль  все же  решится спасать экономику страны с помощью  экономических реформ.  «Даже декларирование таких реформ, сам выбор этого пути способен кардинально изменить ситуацию», – говорит Селянин.  

Это  реформа налоговой сферы, вплоть до  резкого снижения ставок для бизнеса. «Действующая налоговая политика дестимулирует  предпринимателей, и при таких налогах заниматься бизнесом – себе дороже.  Деньги надо брать там, где они есть – это добывающие компании. Нефть и газ – это все-таки народное достояние. Нагрузка должна увеличиться  на добывающие  компании. "Газпром" отдает примерно 35 процентов, тогда как в мировой практике  добывающие монополисты возвращают  до 90 процентов заработанных средств», – пояснил Селянин.

Второй пункт экономической реформы – дробление газовых и нефтяных  монополий и олигополий. «Карфаген должен быть разрушен», – шутит эксперт.

Третий пункт – реформа  правоохранительной и судебной системы. «Когда суд может принимать любое решение, это сильно дезориентирует инвесторов», – уточняет Селянин.

По его мнению, властям все же придется решиться на экономические реформы, чтобы не потерять эту самую власть. Пока же аналитики советуют россиянам, у кого есть свободные деньги, продолжать  переводить их в валютные инструменты. И пока тают деньги  национальных кубышек, лучше позаботиться о собственной подушке безопасности.

Катерина Кураева, «Фонтанка.ру» 


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комментарии пользователей (5)
klawaliliput
11 января 2017 г. 19:46
послушай экспертов и сделай наоборот? а может правительство 2-3 года выдержит еще? и подействует на нервы держателям долларов. плавно опуская его до 50 где то. как это было с 2004 по 2008? да не бред какой то... ушел покупать доллары....
oleg1982
11 января 2017 г. 19:31
R_kor: я предлагаю вот этих пропагандистов-русофилов: http://nefontanka-ru.livejournal.com/789653.html#comments ) они же всё знали лучше других. )))
R_kor
11 января 2017 г. 19:23
Кого виноватым сделают на этот раз ?
oleg1982
11 января 2017 г. 19:12
Что будет с дефицитным бюджетом и стремительно тающими суверенными фондами страны.
Уважаемая редация, не знаю как разместить ролик с ответом, чтоб никого не задеть... давайте так: — в поисковом окне не Ютубе набиваем: Что происходит на свете? — выбираем: автора — val k или Дядюшка Скрудж Мак-Дак или на худой конец просто — Геннадий Смирнов , как вам удобно. предупреждение прилагается. а ссылки я давать не стану. вотЪ )
kakwo
11 января 2017 г. 19:04
что то я очкую...
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