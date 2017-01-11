Станцию метро «Лесная» закроют на 11 месяцев

Станция метро «Лесная» закроется на капитальный ремонт 28 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Петербургском метрополитене».

Работы продлятся 11 месяцев и будут аналогичны тем, что ранее проводились на станции «Елизаровская»: гидроизоляция наклонного хода, капремонт вестибюля и эскалаторов и замена облицовки стен и пола.

В декабре после 11-месячного ремонта была открыта станция метро "Елизаровская". Помимо капитальных работ, там была проведена модификация турникетов и системы видеонаблюдения.