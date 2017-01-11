Смольный выделил землю для строительства уже готовой церкви

Правительство Петербурга 10 января предоставило участок под строительство храма Покрова Божией Матери в Зеленогорске. Фактически здание уже построено и освящено. Об этом в октябре 2016-го сообщал сам Смольный.

Приходу предоставили 1,5 тысячи кв. м на территории психоневрологического интерната №1 на улице Мира, 6. На возведение здания отведено 10 лет.

Между тем, 14 октября прошлого года комитет по социальной политике Смольного сообщил об окончании строительства и освящении храма. Он был возведен по решению губернатора Георгия Полтавченко и при поддержке компании «ЦДС», говорится в релизе.