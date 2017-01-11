Российские биатлонисты упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков заняли второе место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. На финише Бабиков пропустил вперед норвежца Эмиля Хегле Свендсена. Третьими стали немцы, на первом этапе получившие штрафной круг.

В декабре в эстафете в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке сборная России также заняла второе место. Максим Цветков, Бабиков, Елисеев и Шипулин уступили только французской команде. Третьими, как и в Рупольдинге, финишировали немцы.

В среду на первом этапе за сборную России бежал олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи Алексей Волков, ранее в нынешнем сезоне в Кубке мира не выступавший. На огневых рубежах он не допустил ни одного промаха, после второй стрельбы занимая третье место. Итальянцу Лукасу Хоферу он уступал 2,4 секунды, восьмикратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Уле-Эйнару Бьорндалену – 1,5 секунды. На последнем круге у Волкова произошло западение скорости, и он передал эстафету шестым – позади Италии, Чехии, Норвегии, США и Украины.