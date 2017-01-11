Власть сдала обманутых дольщиков

Имена и фамилии, адреса, паспорта и номера телефонов полутора тысяч обманутых дольщиков Петербурга утекли в сеть с сайта городского правительства. Всё не так плохо: в других регионах России получить доступ к информации о пострадавших гражданах ещё проще.

Персональные данные 1627 человек, включенных в городской реестр обманутых дольщиков, доступны всем на правительственном сайте gov.spb.ru. Это установил интернет-пользователь с ником kvn1775, который утверждает, что эта лазейка не единственная. «Фонтанка» выяснила, что это проблема не только Петербурга: во многих российских регионах полные данные десятков тысяч включенных в реестры дольщиков доступны любому жулику по прямой ссылке.

Каждый третий россиянин, по данным ВЦИОМ, уже пострадал от мошенничества, связанного с Интернетом или мобильной связью, 61 процент опрошенных опасается кражи своих персональных данных . В то же время в России есть категория граждан, личные данные которых, включая адреса, реквизиты паспортов и номера мобильных телефонов, доступны всем на сайтах государственных органов власти. Их десятки тысяч. Это не чиновники и не депутаты, демонстрирующие открытость. Это не осужденные преступники и не педофилы, которых следует опасаться добропорядочным обывателям. Это люди, доверившие свои деньги недобросовестным застройщикам, проще – обманутые дольщики.

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» устанавливает, что государство ведет реестры граждан, «чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены». В 2013 году Минрегионразвития своим приказом утвердил положение, в соответствии с которым ведение реестров возлагается на органы власти субъектов федерации, указав, что "доступ к Реестру обеспечивается путем размещения Реестра на официальном сайте высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) официальном сайте контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом – «с соблюдением требований, установленных законодательством о защите персональных данных». Эти положения на местах реализованы так, что открыли данные, составляющие личную тайну пострадавших, любым мошенникам.

Петербург – 1627

Внимание «Фонтанки» на доступность данных обратил анонимный пользователь Интернета, использующий электронную почту kvn1775@gmail.com (он известен тем, что в декабре 2016 года обнаружил утечку персональных данных 6589 жителей на сайте министерства ЖКХ Московской области).

«Поисковые роботы проиндексировали содержание файла на сайте gov.spb.ru, на котором не установлено никаких ограничений на индексирование этого документа поисковыми системами, а сама база данных находится в открытом доступе. Она содержит примерно 1600 записей о заявителях-гражданах, чьи средства были привлечены для строительства квартирных домов и чьи права были нарушены. Список обманутых дольщиков, документ за 2016 год, содержит ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и телефон», – сообщил «Фонтанке» kvn1775.

«Фонтанка» проверила и убедилась: файл с данными действительно доступен любому поисковику, включая поисковую строку прямо на сайте gov.spb.ru. Все данные 1652 обманутых дольщиков Петербурга – в свободном доступе.

скриншот страницы сайта

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Россия – 42 тысячи

«Фонтанка» посмотрела, как дела с реестрами обстоят в других регионах. Пришлось удивиться. Похоже, что открыта информация о большинстве обманутых дольщиков страны, а их, по данным Генеральной прокуратуры на весну 2016 года, – 42 тысячи человек. Если в Петербурге список необходимо искать, вводя данные в поисковую строку, в других субъектах федерации всё много проще – прямые ссылки на реестры с критическим набором персональных данных размещены на официальных страницах местной власти.

Так это сделано в Москве

Так в Волгограде

скриншот страницы сайта

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Та же ситуация, например, в Забайкальском крае, в Краснодарском крае, в Хабаровском крае, в Новгородской области.

На сайтах некоторых регионов реестров найти не удалось, кое-где ссылки были, но не открывались. Корректный реестр был найден на муниципальном сайте города Томска - реестр в соответствии с требованиями закона размещен, но отредактирован так, что персональные данные дольщиков скрыты. Хорошо в Еврейской автономной области: реестр есть, обманутых дольщиков нет.

Надо признать, что сайты администраций всех 85 субъектов Российской Федерации «Фонтанка» не проверяла.

О том, является ли подобное обеспечение сохранности персональных данных граждан России законным и целесообразным, «Фонтанка» спросила ответственные организации.

В Комитете по информатизации и связи Петербурга, который отвечает за портал gov.spb.ru, ответили, что все данные на портале Администрации Санкт-Петербурга находятся в открытом доступе и не закрыты от индексации. Но содержание – не в компетенции комитета: «Информация исполнительных органов власти публикуется ответственными сотрудниками органов власти в своих разделах и является доступной для публичного доступа.

Комитет по информатизации и связи со своей стороны осуществляет техническую поддержку портала и не отвечает за информационное наполнение размещаемых материалов».

В Комитете по строительству "Фонтанке" после некоторых раздумий заявили: "В настоящее время информация, размещенная на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в разделе «Долевое строительство», является корректной. Просим уточнить, по какому адресу в сети интернет располагался реестр «обманутых дольщиков» с личной информацией".

Действительно, днем 11 января, после запроса "Фонтанки", реестр перестал индексироваться поисковыми роботами.

Мы также надеемся на ответ руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, которого попросили прокомментировать, является ли нарушением закона размещение реестров граждан с их персональными данными в свободном доступе на сайтах государственных органов.

Дольщики против

«Фонтанка» позвонила некоторым активистам движения обманутых дольщиков Петербурга, тем более что с номерами их мобильных телефонов теперь проблем нет. Дольщики отнеслись к информации о свободном распространении своих персональных данных с разной степенью возмущения.

Людмиле Щепетновой непонятно, зачем её адрес и телефон вывалены в Сеть: «Я на это разрешения не давала, меня никто не спрашивал. Возможно, в заявлении, которое я заполняла, и была фраза. что мои данные могут быть использованы, но на их распространение в Интернете я бы своего разрешения не дала. Я против того, чтобы мои данные размещали в открытом доступе».

Сергей Шарф, узнав о том, что данные его регистрации, паспорта и мобильного телефона открыты обществу, собирается обращаться с заявлением об удалении с сайта этих сведений: «Я против. Могу сказать так: вряд ли я мог подписать согласие именно на публикацию моих данных в открытом доступе. Я предполагал, что мои данные будут обрабатываться госорганами, а не находиться в Интернете для всех-всех-всех. Думаю, что такое размещение не очень законно».

Некоторым всё равно. Ольга Садовникова знает, что её данные размещены в Сети, но считает это наименьшей из своих проблем: «В данной ситуации то, что мои данные публикуются, меня мало волнует по сравнению с тем, что я, видимо, и до пенсии не дождусь своей квартиры».

Лукавая оговорка

В ожидании реакции компетентных организаций «Фонтанка» обратилась к сайту государственных услуг Петербурга gu.spb.ru, на котором размещен бланк заявления о включении в реестр обманутых дольщиков. В конце шаблона мы увидели абзац. который, видимо, и позволяет свободно обращаться с персональными данными:

«Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных».

Как мы видим, в бланк чиновники включили все возможные полномочия, в том числе и право на распространение данных, которое вроде бы явно избыточно. Но, как заметила «Фонтанка», не включили обязательные по закону «О персональных данных» сведения, такие, как перечень персональных данных, на обработку которых дается разрешение, срок действия разрешения и способ его отзыва.

Законность – под вопросом, целесообразности – ноль

Мнения юристов, если и разошлись в вопросе формальной законности опубликования данных пострадавших граждан, были единодушны в оценке целесообразности такой открытости.

Адвокат Борис Грузд разделяет проблему на два аспекта:

«Первое – формальное нарушение требований закона о персональных данных относительно получения разрешения от гражданина. Отсутствие срока, на который дается разрешение, – наиболее явное и очевидное нарушение. Что касается второго аспекта – возможной жалобы на размещения данных, в суде будет сложно оспорить наличие согласия, если оно подписано гражданином. Ссылки на невнимательность вряд ли могут быть признаны уважительными.

Отсутствие разумного обоснования необходимости наличия такой информации в открытом доступе очевидно, но это вопрос дисциплинарной ответственности исполнителей. Нет ни малейшего смысла посторонним лицам иметь доступ к этой информации».

Адвокат Иван Павлов полагает, что публикация реестров обманутых дольщиков, как минимум, не имеет смысла: «Не знаю, для чего данные пострадавших иметь в открытом доступе. Реестр неких недобросовестных лиц – это одно. Реестр жертв – совсем другое. Если это предусмотрено каким-то подзаконным актом – надо проверять соответствие этого акта закону, если такое размещение предусматривает закон – это повод усомниться в конституционности закона».

Председатель президиума коллегии адвокатов «Юристы — за конституционные права граждан» Владислав Лапинский высказался категоричней: «Это незаконно. Подобные разрешения на обработку своих персональных данных сейчас требуют подписывать все жилконторы. банки, страховые компании и прочие. Но это согласие означает, что все перечисленные действия возможно совершать только и исключительно внутри организации для нужд организации, это согласие не предусматривает произвольного распоряжения данными, предоставления всем, кому попало, доступа к персональным данным, их бесконтрольное распространение в Интернете.

Как с этим бороться? Путь один – обжалование действий в судебном порядке, а если суд встанет на сторону государственного органа, то обжаловать решение в Конституционном суде, который сто процентов встанет на сторону заявителя, а затем требовать возмещения морального ущерба».

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

P.S. Как утверждает kvn1775, реестр дольщиков в открытом доступе – не единственная выявленная им уязвимость на сайтах Смольного, и он готов поделиться своим знанием с администрацией. Заверяя, что мотивы его – бескорыстны.