В Красноярске четверо погибли после употребления анальгетика с алкоголем

Причиной смерти четырех человек в Красноярске во время новогодних праздников стало употребление медицинского препарата с алкоголем. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета России.

Изначально считалось, что жители города погибли из-за отравления алкогольным коктейлем. Однако специалисты установили, что в нем не было никаких веществ, опасных для жизни человека.

Следователи установили, что в крови погибших обнаружен синтетический анальгетик — фентанил, который при взаимодействии с алкоголем может привести к смерти.

Старший помощник по СМИ руководителя управления СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская в беседе с «Интерфаксом» предположила, что погибшие могли использовать не чистый препарат, а изготовленный на его основе наркотик.​

О смерти четырех жителей Красноярска стало известно 6 января. Тела 32-летнего мужчины, двух его сестер 22 и 23 лет и 38-летней женщины были найдены в общежитии. Следствие указывало, что они в течение дня употребляли алкогольный коктейль «Тайм-аут».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).