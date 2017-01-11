Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду днем приблизился к российским рубежам на юге Балтики для выполнения оперативного задания, сообщается на западных авиационных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным BEMUD14, вылетевший с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании, длительное время вел радиотехническую разведку у границ Калининградской области, осуществляя полет по вытянутому эллипсу на высоте 9,7 тыс. метров.

По данным западных сайтов, на его перехват с авиабазы в Калининградской области поднимались российские истребители Су-27.