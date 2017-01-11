Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова
Карина Ротенберг преподнесла оригинальный подарок на 60-летие мужу – совладельцу СМП-банка, вице-президенту Федерации дзюдо России и просто миллиардеру Борису Ротенбергу.
Она сняла пародийный клип на песню «Ленинграда» – «Экспонат». Главную роль жена миллиардера сыграла сама. Под рефрен «А на татами там устрою я тебе дзюдо! А на татами там покажу я от и до» Карина Ротенберг бросает на татами грузных мужчин и проводит сложные захваты.
Отметим, что юбилей Борис Ротенберг отпраздновал 3 января, а клип его супруга выложила в инстаграм 10 января.
Борис Ротенберг, по версии «Форбс», входит в 200 богатейших российских бизнесменов. Вместе с братом — Аркадием является совладельцем ряда компаний: СМП Банк, «Газпром бурение», «ТЭК Мосэнерго».
Имеет гражданство Финляндии. У него есть два сына от первого брака: Роман — вице-президент Газпромбанка и вице-президент по маркетингу ХК СКА (Санкт-Петербург), первый вице-президент ФХР – и Борис — футболист, выступает за ФК «Ростов».
От второго брака – с Кариной Ротенберг – у него трое малолетних детей. Сама Карина профессионально занимается конным спортом и возглавляет Федерацию конного спорта Москвы.
Ребята! На день рождения мужу я сделала подарок, своего рода пародию на клип "Экспонат". Выложить не могу, он длинный, а тут можно лишь одну минуту выкладывать😫. Вот кусочек "за кадром " для поднятия настроения 😜#нататами #налабутенах #сднёмрождениялюбимый
Видео опубликовано Karina Rotenberg (@rotenberg_karina)