Врио губернатора Калининградской области предложил признать бобров вредными
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил законодательно признать бобров «вредными животными». Об этом сообщает портал "Калининград.ru".
По мнению Алиханова, жизнь бобров негативно сказывается на состоянии земель в Калининградской области.
«Поэтому есть мнение о том, что необходимо круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выступить с инициативой о признании бобров вредными животными, чтобы их можно было истреблять вообще без получения лицензии», — сказал врио главы области на совещании по мелиорации.
Источник: «Газета.Ru»