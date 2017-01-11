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11.01.2017 17:46

На торги по рекламе в метро заявился один участник — монополист «Метроном»

Компания ООО «Метроном» подала единственную заявку на открытый конкурс по размещению рекламы на станциях метро. Стартовая стоимость контракта на 10 лет — 1,6 млрд рублей.

Компания предложила городу увеличить стоимость контракта до 2,6 млрд рублей. Столько она готова заплатить за эксклюзивное право размещать рекламу на 2661 носителе в течение 10 лет.

Из-за участия только одного претендента организатор «Городской центр размещения рекламы» признал конкурс несостоявшимся, говорится на сайте проведения торгов. Соответствует ли заявка «Метронома» конкурсным требованиям, будет решено до 13 января.

В 2016 году условия конкурса оспорил участник рынка «Волгобалт медиа». Он посчитал, что город нарушил антимонопольное законодательство. ГЦРР потребовал от рекламщиков трехлетнего опыта работы в метро. УФАС с наличием нарушений согласился.

Компания «Метроном», по данным СПАРК, принадлежит в равных долях Дмитрию Столову и Игорю Савви. Столов также является совладельцем рекламных агентств «Проспект» и «Третий глаз».

«Метроному» уже принадлежит право размещать рекламу в вагонах метро. Договор продлили на 10 лет в 2015-м, писал «Деловой Петербург». Также «Метроном» и связанные с ним компании были монополистами рекламы в подземке с 2006 года, ранее заявлял депутат ЗакСа Максим Резник.


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