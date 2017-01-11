Из-за тысячи нелегалов три петербургские фирмы стали фигурантами уголовных дел

Прокуратура Адмиралтейского района вычислила три компании, которые нелегально поставили на миграционный учет в Петербурге почти тысячу иностранцев. В отношении каждой компании возбуждено уголовное дело.

Незаконной легализацией мигрантов в Петербурге занимались три компании, сообщили в горпрокуратуре 11 января. В результате проверок соблюдения миграционного законодательства прокуратура выявила ООО «Рекрут», ООО «Полюс», ООО «НеваАвто». В отношении каждой компании возбуждено уголовное дело за организацию незаконной регистрации нелегалов. По данным ведомства, рекордсменом по легализации мигрантов является "НеваАвто", которая поставила на учёт 533 иностранных гражданина. Показатели «Рекрута» и «Полюса» значительно меньше – 275 и 100 мигрантов соответственно.

В прокуратуре выяснили, что все иностранцы поставлены на учет по несуществующим адресам. Кроме того, сотрудники ведомства не нашли и адреса, по которым компании регистрировали юридических лиц.

Расследование уголовных дел за организацию незаконной миграции прокуратура держит на контроле.