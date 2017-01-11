Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала 100 тысяч подписей

Петиция против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви (РПЦ) на портале Change.org набрала более 100 тыс. подписей.

«Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии», — говорится в тексте обращения. Составители петиции полагают, что в случае передачи собора в нем будет «полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая».

Петиция в случае получения необходимого количества подписей (150 тыс.) будет доставлена российскому президенту Владимиру Путину и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.