В Петербурге подсчитали незаконные рекламные конструкции

В Смольном подсчитали незаконные рекламные конструкции. По итогам минувшего года таковыми признали более 14 тысяч рекламных сооружений, а также более десяти тысяч информационных объектов (вывесок).

За 2016 год в Петербурге выявлено 14 775 незаконно установленных рекламных конструкций, владельцам которых направлены предписания о демонтаже, сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Материалы о нарушениях направлены в полицию, а виновникам грозит ответственность по статье 14.37 Кодекса об административных правонарушениях, для юрлиц штраф может составлять до миллиона рублей.

Также с начала прошлого года в городе выявили 10 359 незаконных рекламных вывесок. По ранее выявленным нарушениям на виновников наложили штрафы на общую сумму 155 млн 264 тысячи рублей (для сравнения: за аналогичный период 2015 года общая сумма наложенных штрафов – 46 миллионов 170 тысяч рублей).

С нарушителями, которые не оплатили уже наложенные на них штрафы за незаконную рекламу, разбираются судебные приставы: в 2016 году в рамках исполнительного производства удержано более 33 миллионов рублей.

Некоторые владельцы демонтируют незаконную рекламу добровольно. В частности, самостоятельно сняли 434 объекта с Адмиралтейской, Английской, Дворцовой и Кронверкской набережных и Биржевой площади. Те конструкции, которые не убрали по-хорошему, ликвидируют все равно – уже в принудительном порядке. А с владельцев потом взыщут деньги, затраченные на работы по сносу.

В комитете также отметили, что в минувшем году было выдано 11 712 разрешений на информационные объекты (вывески) и 786 разрешений на рекламные конструкции.