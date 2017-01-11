СМИ узнали об уходе заместителей главы «Почты России» со своих постов

Три заместителя начальника «Почты России» Дмитрия Страшнова покинут свои посты, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экономических кругах.

По словам собеседника агентства, из компании уйдут Родион Шишков, который отвечал за развитие госуслуг, Сергей Тимошин, занимающий должность заместителя по операционному управлению, а также Татьяна Рябова, которая отвечает за работу с кадрами.

Собеседник агентства не уточнил, почему они покинут «Почту России».

В конце ноября Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Страшнова и двух руководителей департаментов Минкомсвязи. Начальника «Почты России» заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сотрудников Минкомсвязи — в халатности. По мнению Генпрокуратуры, в июне 2015 года Страшнов незаконно назначил себе премию 95,4 млн руб. Выплата, исходя из претензий надзорного ведомства, должна была составить 3,2 млн руб.

Страшнов, комментируя эту ситуацию, заявил, что не видит причин отказываться от вознаграждения. По его мнению, государство «в лице министерства или правительства» выпускало постановления. Страшнов считает, что в случае появления прямой директивы на отмену бонусов будет «очень плохой прецедент для рынка в целом».

Глава «Почты России» подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой. Директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая, комментируя претензии надзорного ведомства, заявила, что министерство с ними не согласно.

«Коммерсантъ» в декабре 2016 года со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову продлить трудовой договор со Страшновым до 1 июля 2017 года. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в конце 2016 года заявил, что речи о наказании Страшнову не идет.