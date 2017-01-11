Горожане не вынесли соседства с пунктом обогрева бездомных на Академика Лебедева

Палатку на улице Академика Лебедева в Петербурге, в которой ночами грелись бездомные, вынудили переехать недовольные таким соседством жители ближайшего дома. Благотворительная организация «Ночлежка» в минувший вторник, 10 января, вынуждена была перенести пункт обогрева на Минеральную улицу.

Жители дома 20 по улице Академика Лебедева не оценили стараний благотворительной организации «Ночлежка» и добились переноса пункта обогрева для бездомных, который располагался напротив их дома. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ночлежки», палатка начала работать на улице Академика Лебедева 1 ноября 2016 года. Часть жителей ближайшего дома сразу же возмутилась появлением новых соседей и начала писать жалобы в том числе и в администрацию Калининского района, в которой ранее утвердили этот адрес из семи предложенных «Ночлежкой». Сотрудники благотворительной организации проводили с жителями дома разъяснительную работу, убеждая, что с появлением пункта обогрева в тупике, неподалеку от которого находится тюрьма и гаражи, станет больше порядка. Несмотря на то что палатка принимает бездомных с восьми вечера до восьми утра, дежурный круглосуточно следит за порядком, за дезинфекцией и за вывозом мусора. Кроме того, у организации есть договор с полицией: раз в несколько часов тишину и порядок проверяет дежурный. Некоторые жители оценили улучшения и отметили, что в районе стало гораздо спокойнее и что бездомные больше не ночуют в парадных. Но недовольные, которых не убедило отсутствие беспорядков, все равно остались. В результате из-за постоянных жалоб пункт обогрева с 10 января перебазировали на Минеральную улицу, 10, где он проработает до 31 марта. Демонтаж и переезд благотворительная организация оплатила из собственного бюджета.

По информации «Ночлежки», палаток обогрева для бездомных в Петербурге две, каждая рассчитана на 50 человек. Одна теперь находится на Минеральной улице, вторая уже не первую зиму греет людей рядом с железнодорожной станцией Обухово, где нет соседей и некому возмущаться. За прошлую ночь в палатке на Минеральной переночевали 15 человек. В холодные дни на Академика Лебедева обычно за ночь приходило около 45 человек, в теплые – около 30.