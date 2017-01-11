Эксперты заметили привыкание россиян к снижению стандартов потребления

Реальные доходы россиян сокращаются более двух лет подряд, в последний раз их прирост был зафиксирован в октябре 2014 года, и с тех пор они упали на 12,7%, что привело к резкому спаду потребления, следует из опубликованного в среду Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) мониторинга.

Эксперты ВШЭ подчеркивают, что темпы падения потребительской активности даже опережают спад реальных доходов — с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный оборот товаров и услуг сократился на 15,4%. Однако значимого ухудшения оценок россиянами собственного материального положения в ходе опросов не выявлено, что, по мнению аналитиков, говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».

По подсчетам экспертов, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (при этом 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают. В мониторинге отмечается, что о невозможности купить нужные товары и одновременно о своем плохом материальном положении заявили только 17% респондентов.

«Различие показателей указывает на то, что далеко не каждый житель страны, не способный приобрести необходимые товары, рассматривает свое материальное положение как проблемное», — подчеркивается в отчете ВШЭ.

Чаще других на бедность жалуются пенсионеры и жители сельской местности, а также люди, не имеющие высшего образования, однако и для них проблемы уже стали нормой. Так, в 2016 году трудности с приобретением продуктов питания и одежды испытывали 54% пенсионеров и 45% сельчан, однако материальное положение при этом негативно оценивали в среднем по году только 26% пенсионеров и 22% сельчан. Впрочем, в третьем квартале доля недовольных среди жителей села выросла до 26 – 27%.

Наибольшие проблемы в 2016 году россияне испытывали с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, выросла до 27%. Для сравнения: на неспособность купить нужные лекарства пожаловались только 18% респондентов, а на невозможность платить по кредитам — 13%.

Эксперты ВШЭ особо отмечают, что среди работников с высшим образованием, занятых в коммерческом секторе экономики, в течение 2016 года наблюдалось снижение уровня субъективной бедности, что может быть «маркером разворота экономики к росту». Однако среди пенсионеров, а также семей с двумя и более детьми доля недовольных своим достатком продолжала расти. В ноябре 53% таких семей просрочили выполнение своих финансовых обязательств на три месяца, о трудностях при оплате услуг ЖКХ сообщили 60%.

Дальнейшего ухудшения материального положения своей семьи в течение ближайшего года в ноябре 2016 года ожидали 42% россиян. Около 40% семей, отмечающих ухудшение материального положения за последний год, полагают, что не справятся с трудностями без помощи государства.