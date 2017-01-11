В Ленобласть вновь возвращаются морозы

«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой

Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.