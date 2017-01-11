В Ленобласть вновь возвращаются морозы
В четверг в Ленинградской области будет облачно, ночью с прояснениями. Температура воздуха ночью -5...-10 гр., днем -3...-8 гр. На дорогах гололедица.
Подробности читайте на 47news.
В четверг в Ленинградской области будет облачно, ночью с прояснениями. Температура воздуха ночью -5...-10 гр., днем -3...-8 гр. На дорогах гололедица.
Подробности читайте на 47news.
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