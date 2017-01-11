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11.01.2017 16:52

Эрмитаж готов потратить на экспозиции в 2017 году 30 миллионов

Государственный Эрмитаж начал прием заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по организации постоянных и временных экспозиций в 2017 году. Максимальная цена контракта- 29 999 940 рублей.

Среди требований к участникам — привлечение к исполнению контракта субподрядчиков и соискателей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 90% от цены контракта, а также отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Заявки принимаются до 16 января, дата проведения аукциона — 23 января.


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06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
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30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
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