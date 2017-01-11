Эрмитаж готов потратить на экспозиции в 2017 году 30 миллионов

Государственный Эрмитаж начал прием заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по организации постоянных и временных экспозиций в 2017 году. Максимальная цена контракта- 29 999 940 рублей.

Среди требований к участникам — привлечение к исполнению контракта субподрядчиков и соискателей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 90% от цены контракта, а также отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Заявки принимаются до 16 января, дата проведения аукциона — 23 января.