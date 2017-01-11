В Церкви обещают развивать музейную деятельность в Исаакиевском соборе

Исаакиевский собор в Петербурге передается Церкви в соответствии с законодательством, музейная деятельность в нем будет развиваться, заявили в Московском патриархате.

"Был запрос Санкт-Петербургской митрополии о передаче Исаакиевского собора в бессрочное безвозмездное пользование, как и большинство храмов России. Собор остается в собственности государства", – сказал "Интерфакс-Религии" в среду глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Он подчеркнул, что обращение митрополии и решение в ответ на него было в строгом соответствии с законодательством. "Абсолютно точно мы можем сказать, что музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться", – добавил иерарх.