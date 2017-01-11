Госдума поддержала в первом чтении ограничения для онлайн-кинотеатров

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта депутатов Андрея Лугового и Шамсаила Саралиева о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров в России. Соответствующее решение было принято на заседании 11 января, передает корреспондент РБК.

Как отметил на заседании комитета замминистра связи и маcсовых коммуникаций Алексей Волин, предложенный парламентариями закон, по его мнению, «достаточно гибкий и либеральный». «Закон не так страшен, как его пытаются изобразить его критики. Для серьезного инвестора, который ответственно работает на рынке, закон никакой угрозы не несет», – сказал он, особо подчеркнув, что закон никак не ограничивает «Youtube и социальные сети».

В свою очередь глава думского комитета Леонид Левин отметил, что к закону есть ряд замечаний по согласованию его положений с действующим законодательством и уточнения терминов. «Но это все замечания рабочие. Комитет принял решение поддержать закон в первом чтении и дальше его дорабатывать», — сказал он. Левин сообщил, что для доработки законопроекта ко второму чтению будет создана рабочая группа.