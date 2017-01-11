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17:49 11.01.2017
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В ДТП с горевшей «скорой» на Сахалине погибли пятеро
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11.01.2017 16:19

RBI получил разрешение на ввод ЖК на Пискаревском проспекте

На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» (реализуется под брендом «Северный город») и «Четыре горизонта» (RBI). Акт о вводе был подписан Службой Госстройнадзора 29 декабря 2016 г., сообщает пресс-служба  RBI.  

Два дома, различных по классу жилья, получили единый милицейский адрес – Пискаревский проспект, дом 1. Жилая площадь недвижимости, введенной в эксплуатацию, составила более 50 тыс. кв. м. В ЖК «Четыре горизонта» разместилось 290 квартир, в «Доме на излучине Невы» – чуть более 500. Помимо жилья здесь предусмотрена двухуровневая подземная парковка и коммерческие помещения на первых этажах. 


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11.01.2017 13:18

Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются

Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
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11.01.2017 12:11

ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию

На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» и «Четыре горизонта»
Setl City
10.01.2017 20:00

Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»

Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» - открывает продажи квартир в новом ЖК.
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11.01.2017 13:18
Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются
Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
RBI
11.01.2017 12:11
ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию
На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» и «Четыре горизонта»
Setl City
10.01.2017 20:00
Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»
Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» - открывает продажи квартир в новом ЖК.
ГК Эталон
10.01.2017 16:06
ВТБ24 аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
Один из крупнейших банков России ̶ ВТБ24 ̶ аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
Time
10.01.2017 15:48
RBI получил разрешение на ввод ЖК Time на Заозерной улице
В конце декабря 2016 года Службой государственного надзора и строительной экспертизы Санкт-Петербурга было подписано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Time на Заозерной улице, д. 3а.
Setl City
09.01.2017 20:00
Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Квартет»
09.01.2017 12:49
Жилой комплекс «Квартет» полностью завершен
В жилом комплексе «Квартет» в Московском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию еще три жилых дома.
Setl City
30.12.2016 20:02
Setl City на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 12, 13, 14, 15 микрорайона «GREENЛандия» у станции метро «Девяткино» на полгода раньше срока, обозначенного в проектной декларации
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
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30.12.2016 12:40
На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство
Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.
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