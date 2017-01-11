RBI получил разрешение на ввод ЖК на Пискаревском проспекте

На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» (реализуется под брендом «Северный город») и «Четыре горизонта» (RBI). Акт о вводе был подписан Службой Госстройнадзора 29 декабря 2016 г., сообщает пресс-служба RBI.

Два дома, различных по классу жилья, получили единый милицейский адрес – Пискаревский проспект, дом 1. Жилая площадь недвижимости, введенной в эксплуатацию, составила более 50 тыс. кв. м. В ЖК «Четыре горизонта» разместилось 290 квартир, в «Доме на излучине Невы» – чуть более 500. Помимо жилья здесь предусмотрена двухуровневая подземная парковка и коммерческие помещения на первых этажах.