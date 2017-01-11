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11.01.2017 16:15

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич покидает ПЕН-центр

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич решила выйти из Русского ПЕН-центра. Об этом она сообщила телеканалу «Дождь». Такой шаг Алексиевич объяснила исключением из организации журналиста Сергея Пархоменко.

28 декабря исполком Русского ПЕН-центра исключил Пархоменко из рядов организации из-за «отступления от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба», «провокационной деятельности» и «высказываний, задевающих честь и достоинство личности». Об исключении основателя сообщества «Диссернет» стало известно накануне.

После этого организацию также покинули поэт Лев Рубинштейн, писатели Борис Акунин и Александр Иличевский. «Не имея того темперамента, который необходим для «внутренней борьбы», я не нахожу ничего более уместного, чем просто покинуть эту организацию, просто попрощаться с ней», — написал Рубинштейн в письме к руководству центра.

Еще свыше 20 членов Русского ПЕН-центра, в том числе Ольга Романова, Владимир Сорокин, Михаил Яснов, Наталья Иванова и Алиса Ганиева, подписали обращение в исполком организации, в котором потребовали безотлагательно провести внеочередное собрание.

Источник: РБК


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