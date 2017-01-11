Зачистка Сенной повысила ставки на Садовой

Снос нелегальных торговых павильонов на Сенной площади в Петербурге обернулся для арендаторов площадей на Садовой улице ростом ставок. Это может полностью поменять игроков рынка в локации.

На Садовой улице в четвертом квартале 2016 года выросли ставки на аренду помещений. Верхний предел увеличился с пяти до шести тысяч рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС, сообщили в консалтинговой компании JLL. Это единственный торговый коридор в центре, где в конце года подорожала аренда. (В целом же, по данным JLL, арендные ставки в центре не изменились – самые дорогие помещения в месяц обходятся в 7,5 – 13 тысяч рублей за квадрат.)

Рост арендных ставок на Садовой аналитики связывают со сносом ларьков на Сенной площади. После масштабной очистки от нелегальной торговли, которая произошла с конца сентября по конец октября 2016 г., визуальная доступность встроенных помещений на Сенной значительно улучшилась. Рост привлекательности «второй линии» повысил ставки. Доля вакантных торговых площадей на Садовой улице при этом увеличилась, хотя на центральных торговых артериях Петербурга количество свободных помещений стрит-ретейла сокращается. По прогнозам JLL, в ближайшее время возросшие цены на торговые помещения приведут к полной смене арендаторов на Садовой.

При этом за прошлый год ротация арендаторов на основных торговых улицах снизилась. Эксперты компании связывают это со стабилизацией рынка стрит-ретейла. Тяжелее всего в 2016 году пришлось владельцам заведений общепита: несмотря на то что в городе активно появляются новые кафе и рестораны, в четвертом квартале 2016 года доля закрытых заведений превысила открытые. Впрочем, аналитики опасности для сферы общепита не видят и объясняют все сезонным фактором.