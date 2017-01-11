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11.01.2017 16:09

Дуров пояснил, что именно взломали в Telegram сотрудники ФСБ

Под «успешным взломом сотрудниками ФСБ» мессенджера Telegram, скорее всего, понимаются взломы аккаунтов российских оппозиционеров. Об этом «Секрету фирмы» рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Формулировка “His / her understanding was that the FSB… had cracked this communication software” (Он/она дал понять, что ФСБ взломала программу), скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS [оппозиционера Олега] Козловского и [сотрудника ФБК Георгия] Албурова в апреле 2016 года», – сказал Дуров.

Так он прокомментировал опубликованный Buzzfeed документ о кибератаках и компромате на избранного президента США Дональда Трампа у российских спецслужб. В этом же документе есть информация о взломе Telegram.

Отчет, по данным СМИ, является приложением к докладу разведки США о якобы организованных Россией хакерских атаках.

Источник: Republic


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