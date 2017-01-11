Церковь рассчитывает на субсидии для содержания Исаакиевского собора

Глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) в интервью «Интерфакс-Религия» предположила, что поддержание в надлежащем состоянии здания Исаакиевского собора будет осуществляться за счет государственного финансирования.

«Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы», – сказала она.

Также собеседница агентства предположила, что иконы и другие ценности, которые хранятся в соборе, продолжат числиться за музеем (как это уже сделано в Сампсониевском соборе), но при этом будут переданы церкви в безвозмездное пользование. Таким образом, музей будет обязан контролировать сохранность предметов, периодически направляя сотрудников для проверки.