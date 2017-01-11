«Партизан» отстранен на три сезона от еврокубков за нарушение финансового fair-play

УЕФА на три сезона отстранил сербский футбольный клуб «Партизан» от участия в соревнованиях под своей эгидой за нарушение финансового fair-play. Как сообщает сегодня пресс-служба УЕФА, у «Партизана» имеются долги в размере 2,5 миллиона долларов. Кроме того, сербскую команду обязали компенсировать расходы на проведение расследования в размере 3 тысяч евро.

Напомним, в 2014 году петербургский «Зенит» также нарушил финансовый fair-play. За это сине-бело-голубые были наказаны штрафом в размере 12 миллионов евро, а заявка на следующий розыгрыш Лиги чемпионов была сокращена до 22 футболистов.