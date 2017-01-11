Против «Ленты» в УФАС возбудили «медовое дело»

В Петербурге состоится рассмотрение дела в отношении торговой сети «Лента»: по мнению одного из производителей алтайского меда, ретейлер препятствует доступу его продукции на рынок розничной торговли, требуя удалить слово «алтайский» с этикеток. Поводом для этого стало нарушение, допущенное ранее самой «Лентой», которая продавала под своей торговой маркой мед производства уральских и новгородских фирм под названием алтайского.

Региональное Управление федеральной антимонопольной службы возбудило административное дело в отношении торговой сети «Лента» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст.13 «Закона о торговле», сообщает пресс-служба УФАС. Согласно закону, хозяйствующим субъектам типа торговых сетей запрещается создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода с товарного рынка других хозяйствующих субъектов.

Жалобу против «Ленты» подал производитель алтайского меда ООО «Ульеград». По мнению фирмы, торговая сеть как раз препятствует ее доступу на рынок, приняв сибиряков за недобросовестных поставщиков, безосновательно использующих марку «алтайский мед».

История началась с судебного иска против «Ленты» в августе 2016 года в городе Барнауле, который подала местная организация «Защита прав потребителей». Согласно иску, ретейлер продавал в своих магазинах мед из Екатеринбурга и Новгородской области под собственной торговой маркой, при этом на этикетках было указано, что этот мед якобы произведен на Алтае. Суд встал на сторону истца, и торговая сеть провела проверку всех поставщиков меда насчет аналогичных нарушений.

В итоге, как сообщает УФАС, с полок «Ленты» убрали продукцию алтайского производителя ООО «Ульеград» из Барнаула, который поставлял мед под своей торговой маркой.

«По результатам проверки ретейлер направил поставщику из Алтайского края – ООО «Ульеград» – письмо о снятии его продукции с реализации, признании товара контрафактным и необходимости внесения изменений в наименование продукции на этикетке», – говорится в комментарии антимонопольщиков.

В свою очередь, «Ульеград» считает, что у него есть все документы для использования слова «Алтайский» на своих этикетках, а сам мед качественный.

Заседание комиссии УФАС по разбирательству этого вопроса намечено на 9 февраля.

В пресс-службе «Ленты» не стали комментировать ситуацию, попросив прислать письменный запрос.