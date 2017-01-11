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11.01.2017 15:49

Водоснабжение в Дудергофе восстановили

Холодное водоснабжение в поселке Дудергоф и деревне Вариксолово (Красносельский район Петербурга) восстановлено 11 января. Ранее из-за поврежденной трубы без холодного водоснабжения на время ремонта остались несколько десятков домов.

Ремонтные работы на Советской улице в Дудергофе завершены, все ранее отключенные от водоснабжения частные дома вновь получают холодную воду. Об этом «Фонтанке» заявили в пресс-службе ГУП «Водоканал». «Сегодня в 15:15 восстановлено водоснабжение в 46 домах Дудергофа и 20 домах в Вариксолово», – уточнили в ведомстве.

Напомним, из-за трещины в трубе водоразборной колонки у дома 27 на Советской улице в Дудергофе несколько дней разливалась холодная вода, из-за чего улица, по словам местных жителей, превратилась в ледяной каток. Ремонт удалось начать не сразу, так как его проведению мешал столб линии электропередачи, который необходимо было демонтировать.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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