Обвиняемый в убийстве пассажира петербургского метро арестован

Смольнинский суд арестовал 22-летнего гражданина Киргизии Маматалиева по обвинению в убийстве пассажира метро на станции метро «Площадь Александра Невского».

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, сегодня, 11 января, с ходатайством о заключении под стражу обратился следователь отдела Центрального района ГСУ СК.

«Ходатайство удовлетворено, арест избран на два месяца», – уточнили в Горсуде.

Маматалиев обвиняется в том, что утром 10 января столкнул с платформы «Площади Александра Невского» своего знакомого под поезд. Потерпевший погиб.