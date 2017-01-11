Бойцы Росгвардии спасли москвича, которого насильно «лечили» от алкоголизма

Сотрудники Росгвардии совместно со столичной полицией освободили мужчину, которого на протяжении более двух недель насильно держали в запертой комнате якобы для лечения от алкоголизма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Несколько человек заперли мужчину, пришедшего обсудить вопросы трудоустройства, в одной из комнат квартиры на юго-западе Москвы еще 23 декабря, объясняя это его лечением. Бойцы Росгвардии совместно с полицейскими смогли освободить его лишь 8 января после того, как он смог обратиться за помощью к жителям дома посредством записки, переданной через окно», — сказал источник.

В пресс-службе Росгвардии данную информацию подтвердили. При этом, по данным ведомства, двое «похитителей» задержаны. Ими оказались 44-летний и 37-летний жители столицы.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.