На Исаакиевском соборе появился баннер "Не РПЦ"

Движение "Весна" провело акцию против передачи Исаакиевского собора в пользование Церкви. На колоннаде храма днем 11 января появился баннер "Не РПЦ".

Движение "Весна" провело акцию против передачи Исаакиевского собора в пользование Церкви. На колоннаде храма днем 11 января появился баннер "Не РПЦ".

Как рассказали "Фонтанке" очевидцы и участники перфоманса, изначально планировалось вывесить баннер "Слава богу, не РПЦ" из трех частей, однако в связи с тем, что за молодыми людьми постоянно следовали полицейские, удалось повесить лишь одну из растяжек. Она провисела 3 минуты, после чего правоохранители ее сняли с колоннады и отобрали остальные атрибуты акции у молодых людей. Несмотря на вмешательство правоохранительных органов, никто из представителей "Весны" задержан не был.

Напомним, накануне губернатор Георгий Полтавченко подтвердил информацию "Фонтанки" о том, что Исаакиевский собор передадут РПЦ. Ранее градоначальник противился этому решению, год назад отказав митрополии в ответ на их запрос.