Глава отдела полиции Иркутска подозревается в халатности по делу о «Боярышнике»

Начальник отдела полиции УМВД России по Иркутску задержан по подозрению в халатности по делу о массовом отравлении «Боярышником», передает РИА «Новости» заявление и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светланы Петренко.

«В ходе расследования этого дела выявлено преступление, совершенное начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску Денисом Черемисиным», — сказала Петренко.

В отношении Черемисина возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».

Ранее Свердловский народный суд Иркутска временно отстранил от должности замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, проходящую по делу о массовом отравлении людей спиртосодержащим средством «Боярышник» в регионе.