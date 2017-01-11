В Уфе женщине после операции на ноге пришлось ползти на рентген

Прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи после того, как в СМИ появились сообщения о том, что женщине с травмированной лодыжкой пришлось ползком подниматься в рентген-кабинет поликлиники по необорудованной лестнице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках проверки прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники №1 городской клинической больницы №13 обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 на улице Ферина женщина после операции на ноге ползком добиралась до рентген-кабинета на второй этаж.

«7 декабря прошлого года маму прооперировали. На левую ногу ей наступать нельзя, а правая плохо поднимается из-за хронических заболеваний. Был необходим рентген-контроль. В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу — ничего не дали. Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу, но трубку не брали», — рассказала дочь женщины.

Подробности инцидента устанавливаются.